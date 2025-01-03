«Что я знаю о Кахигао? Я его не знаю и думаю, что он просто марионетка. Он не спортивный директор. Кахигао — просто тот, кто должен удовлетворять интересы кого-то другого. Тот, кому плевать на «Спартак». Это просто деньги. Для меня, человека, любящего «Спартака», — это просто мусор», — цитирует Камоцци Sport24.
Напомним, что с 2020 по 2022 год Франко Камоцци занимал должность советника бывшего владельца футбольного клуба «Спартак» Леонида Федуна.
Сегодня, 3 января, стало известно о новом спортивном директоре «Спартака» — Франсисе Кахигао. Этот испанский специалист ранее работал в лондонском «Арсенале», в федерации футбола Чили, а также возглавлял отдел международных отношений и скаутинга в турецком «Галатасарае».
Франко Камоцци: Кахигао — марионетка. Он не спортивный директор
Бывший советник экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци, поделился мнением об избрании Франсиса Кахигао на должность спортивного директора московского клуба.
Фото: ФК "Спартак"