"Кроме интереса ЦСКА у нас есть предложения и от других клубов", - приводит слова Корначини Legalbet.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что бразильский центральный защитник "Лиона" Адриелсон привлек внимание ЦСКА. Во французский клуб Адриелсон перебрался из "Ботафого" за 3.58 миллиона евро в январе прошлого года, а конец года провел в "Ботафого" на правах аренды.
Всего на счету Адриелсона 3 матча во французской Лиге 1. Трансферная стоимость защитника составляет 4 миллиона евро.
Агент Адриелсона из "Лиона" рассказал об интересе к своему клиенту со стороны ЦСКА и других клубов
Лео Корначини, агент защитника "Лиона" Адриелсона, подтвердил интерес к своему клиенту из России.
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