"Тяжело на одном месте несколько лет. Проблема есть. Бразильцы скучают по своим семьям и родственникам, они любят свою кухню. Я думаю, что бразильцы подустали в "Зените", но контракты у них большие", - приводит слова Титова Metaratings.
В текущем сезоне в составе петербургского "Зенита" выступает 8 бразильских футболистов: защитники Нино, Родригао, Дуглас Сантос, полузащитники Вендел и Клаудиньо, нападающие Педро, Артур, Густаво Мантуан.
После 18-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 подопечные Сергея Семака набрали 39 очков, которые позволяют команде на данный момент занимать второе место в турнирной таблице.
Егор Титов: бразильцы подустали в "Зените", но у них большие контракты
Бывший игрок московского "Спартака" Егор Титов высказался о выступлении в первой части текущего сезона бразильских игроков петербургского "Зенита".
Фото: ФК "Зенит"