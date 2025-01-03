"Скорее всего да, чем нет. Заиграл Угальде после его перехода. Когда переходишь из "Спартака" в "Зенит" – это большое событие. Нужна адаптация. Мы видим, что болельщики до сих пор не приняли Соболева. Вопрос примут ли ещё?", - приводит слова Титова Metaratings.
Переход нападающего Александра Соболева из московского "Спартака" в петербургский "Зенит" случился в августе 2024 года. Сумма компенсации за трансфер форвард в состав сине-бело-голубых составила 10 млн евро.
В составе "Зенита" Александр Соболев в общей сложности 16 раз появлялся на поле в официальных матчах, в которых забил 2 гола и отдал 1 голевую передачу (все результативные действия были совершены в матчах Кубка России).
Титов: "Спартак" приобрёл после перехода Соболева в "Зенит" - Угальде заиграл
Бывший капитан "Спартака" Егор Титов поделился своим мнением, приобрёл ли московский клуб после перехода нападающего Александра Соболева в петербургский "Зенит".
Фото: ФК "Зенит"