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Титов: "Спартак" приобрёл после перехода Соболева в "Зенит" - Угальде заиграл

Бывший капитан "Спартака" Егор Титов поделился своим мнением, приобрёл ли московский клуб после перехода нападающего Александра Соболева в петербургский "Зенит".
Фото: ФК "Зенит"
"Скорее всего да, чем нет. Заиграл Угальде после его перехода. Когда переходишь из "Спартака" в "Зенит" – это большое событие. Нужна адаптация. Мы видим, что болельщики до сих пор не приняли Соболева. Вопрос примут ли ещё?", - приводит слова Титова Metaratings.

Переход нападающего Александра Соболева из московского "Спартака" в петербургский "Зенит" случился в августе 2024 года. Сумма компенсации за трансфер форвард в состав сине-бело-голубых составила 10 млн евро.

В составе "Зенита" Александр Соболев в общей сложности 16 раз появлялся на поле в официальных матчах, в которых забил 2 гола и отдал 1 голевую передачу (все результативные действия были совершены в матчах Кубка России).

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