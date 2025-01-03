"В 2010-2012-х был самый сильный "Зенит". Ещё до прихода Халка. Мы были на равных с участником 1/4 финала Лиги чемпионов. Я разговаривал с Олегом Кузьминым, и он говорил: "Тогда с вами даже сыграть вничью было удачей", - приводит слова Кержакова "Чемпионат" со ссылкой на интервью, опубликованное на YouTube-канале "СБГ ШОУ".
Петербургский "Зенит" два сезона подряд - 2010 и 2011/12 - под руководством итальянского специалиста Лучано Спалетти становился чемпионом России по футболу. Кроме того, в сезоне-2011/12 сине-бело-голубые вышли в 1/8 финала Лиги чемпионов, где в двухматчевом противостоянии проиграли португальской "Бенфике".
"Ещё до прихода Халка". Кержаков назвал самый сильный "Зенит" за его карьеру
Бывший нападающий петербургского "Зенита" Александр Кержаков поделился своим мнением, какой состав сине-бело-голубых был лучшим за его карьеру.
Фото: ФК "Зенит"