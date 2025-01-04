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Агент: Батраков лучше Головина в понимании игры, скорости принятия решений и техническом оснащении

Футбольный агент Владимир Кузьмичев, представляющий интересы полузащитника "Локомотива" Алексея Батракова, сравнил своего клиента с Александром Головиным из "Монако".
Фото: официальный сайт "Локомотива"
"Головин - достойный пример. Считаю, что у него был выбран правильный тайминг (для отъезда в Европу). Этого хочется и для Алексея. Головин состоялся в ЦСКА как лидер и на пике ушел в европейский клуб. Тут получилось все здорово. В чем уже сейчас Батраков лучше Головина? Понимание игры, скорость принятия решений, техническое оснащение", - заявил Кузьмичев.

Алексей Батраков является лучшим бомбардиром "Локомотива" по итогам первой части сезона РПЛ. В 17-ти матчах 19-летний полузащитник записал на свой счет 10 забитых мячей и 5 результативных передач. Ранее в СМИ появлялась информация об интересе к Батракову со стороны европейских клубов. В частности, речь шла об интересе "Фиорентины".

Александр Головин выступает за "Монако" с лета 2018-го года. Клуб французской Лиги 1 заплатил московскому ЦСКА за трансфер россиянина 30 миллионов евро. По итогам прошлого чемпионата болельщики "Монако" признали Головина лучшим футболистом сезона в клубе.

Источник: "РБ Спорт"

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