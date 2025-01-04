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Булыкин: чемпионом России в 2025 году станет "Зенит"

Экс-форвард сборной России Дмитрий Булыкин считает "Зенит" главным фаворитом текущего сезона РПЛ.
Фото: официальный сайт "Зенита"
"Скорее всего, "Зенит" станет чемпионом России по футболу в 2025 году. Да, сине-бело-голубые уже шестой год выигрывают РПЛ. Но в 2025-м у петербургского клуба будет столетие, поэтому они очень хотят быть первыми. Думаю, подопечные Сергея Семака снова завоюют золотые медали. Но пусть это произойдет в последнем, 30-м туре, чтобы команда с берегов Невы вырвала победу в тяжелой борьбе", - заявил Булыкин.

Санкт-петербургский "Зенит" ушел на зимнюю паузу в чемпионате России на 2-м месте в турнирной таблице. В активе сине-бело-голубых 39 очков в 18-ти матчах. Подопечные Сергея Семака уступают лидирующему "Краснодару" по дополнительным показателям. Тройку лидеров РПЛ замыкает московский "Спартак" с 37-ю очками.

Сезон РПЛ возобновится в марте 2025-го года. В первом официальном матче года "Зенит" примет на своем поле московский ЦСКА в рамках 19-го тура Премьер-лиги.

Источник: "РБ Спорт"

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