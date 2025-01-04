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Губерниев: Промес должен сидеть в тюрьме. Всякую дрянь будем в страну приглашать? Это позор на всю Россию

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на возможное возвращение нидерландского форварда Квинси Промеса в "Спартак".
Фото: официальный сайт "Локомотива"
"Что мы всякую дрянь будем в страну приглашать? Это вообще не уважать себя абсолютно. Он уголовный преступник, он в тюрьме должен сидеть. Какой мы пример детям подаем? Если в "Спартаке" циничные люди, тогда пусть приглашают. Но, я считаю, это позор на всю Россию, обсуждать приглашение Промеса, каким бы он ни был футболистом", - заявил Губерниев.

Ранее в СМИ появилась информация, что экс-форвард "Спартака" Квинси Промес может вернуться в столичный клуб. Напомним, с февраля прошлого года он находится в ОАЭ с запретом на выезд из страны. В Эмиратах игрока задержали за самовольный отъезд с места ДТП. Позже Нидерланды обратились к стране с просьбой об экстрадиции футболиста.

На родине Промес приговорен суммарно к 7.5 годам тюрьмы по обвинению в контрабанде нескольких тонн наркотиков, а также нападении на члена семьи с ножом. Ранее сообщалось, что Промесу могут разрешить выезд за пределы ОАЭ после ближайшего слушания, которое запланировано на конец января.

Источник: "Матч ТВ"

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