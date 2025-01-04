"Промес точно не помешает нынешнему "Спартаку". Конечно, он много времени пропустил — нужно еще посмотреть, в какой он форме. Но если Квинси пройдет сборы, сыграет в товарищеских матчах и сможет набрать форму — то это будет отлично для "Спартака". С Промесом их шансы на чемпионство точно вырастут", - цитирует Тарханова "РБ Спорт".
Ранее в СМИ появилась информация, что нидерландский нападающий Квинси Промес этой зимой может вернуться из ОАЭ в Россию. Игрок провел за московский "Спартак" во всех турнирах 235 матчей и записал на свой счет 114 забитых мячей и 59 результативных передач. На данный момент Квинси Промес выступает за "Дубай Юнайтед" из ОАЭ, контракт нападающего рассчитан до конца сезона.
После 18-ти сыгранных туров московский "Спартак" располагается на третьей строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 37-ю набранными очками. Красно-белые отстают от лидирующего "Краснодара" на два очка. В 19-м туре чемпионата России команда Деяна Станковича сыграет на своем поле с "Оренбургом".
Тарханов: с Промесом шансы "Спартака" на чемпионство точно вырастут
Российский тренер Александр Тарханов высказался о возможном возвращении Квинси Промеса в "Спартак".
Фото: ФК "Спартак"