- Нападающий нужен обязательно, и не один, а лучше даже два. Потому что Воробьев и Сулейманов – хорошие ребята, но пока, к сожалению, вообще не игроки стартового состава, - передает слова Наумова "РБ Спорт".
Напомним, в последнем матче перед зимней паузой "железнодорожники" в гостях поделили очки с "Краснодаром" (0:0). Всего в 18 турах текущего сезона РПЛ "Локомотив" одержал 11 побед и дважды сыграл вничью, в пяти матчах столичная команда потерпела поражение. "Локомотив" имеет в своем активе 35 очков и идет на пятой строчке в таблице чемпионата.
В первом матче после зимней паузы "Локомотив" на выезде встретится с махачкалинским "Динамо", матч 19-го тура пройдет 28 февраля.
Наумов считает, что "Локомотиву" нужно усилить позицию нападающего в зимнее межсезонье
Бывший президент "Локомотива" Николай Наумов считает, что московскому клубу нужно усилить позицию нападающего в зимнее трансферное окно.
Фото: Официальный сайт РПЛ