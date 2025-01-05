Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Фулхэм
17:00
ИпсвичНе начат
Ливерпуль
19:30
Манчестер ЮнайтедНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Монца
14:30
КальяриНе начат
Лечче
17:00
ДженоаНе начат
Торино
20:00
ПармаНе начат
Рома
22:45
ЛациоНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Анже
17:00
БрестНе начат
Ланс
17:00
ТулузаНе начат
Страсбург
17:00
ОсерНе начат
Марсель
22:45
ГаврНе начат

Суперкубок Франции

ПСЖ
19:30
МонакоНе начат

Наумов считает, что "Локомотиву" нужно усилить позицию нападающего в зимнее межсезонье

Бывший президент "Локомотива" Николай Наумов считает, что московскому клубу нужно усилить позицию нападающего в зимнее трансферное окно.
Фото: Официальный сайт РПЛ
- Нападающий нужен обязательно, и не один, а лучше даже два. Потому что Воробьев и Сулейманов – хорошие ребята, но пока, к сожалению, вообще не игроки стартового состава, - передает слова Наумова "РБ Спорт".

Напомним, в последнем матче перед зимней паузой "железнодорожники" в гостях поделили очки с "Краснодаром" (0:0). Всего в 18 турах текущего сезона РПЛ "Локомотив" одержал 11 побед и дважды сыграл вничью, в пяти матчах столичная команда потерпела поражение. "Локомотив" имеет в своем активе 35 очков и идет на пятой строчке в таблице чемпионата.

В первом матче после зимней паузы "Локомотив" на выезде встретится с махачкалинским "Динамо", матч 19-го тура пройдет 28 февраля.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится