"Назначение Кахигао спортивным директором "Спартака" говорит о том, что пока руководство красно-белых смотрит в сторону легионеров, то есть, делается ставка на иностранцев. Поэтому и пригласили испанского специалиста с надеждой на то, что он сюда привезет хороших футболистов из-за границы.
Я все-таки думал, что в клубе захотят сделать крен в сторону российских игроков, но пока, как мы видим, этого не будет", - цитирует Кечинова "РБ Спорт".
Напомним, что в ноябре московский "Спартак" объявил об уходе с поста спортивного директора Томаша Амарала, на этой неделе красно-белые объявили о назначении на эту должность Франсиса Кахигао. Ранее функционер работал главой отдела международного скаутинга в "Арсенале", последним местом работы Кахигао был турецкий "Галатасарай".
После 18-ти сыгранных туров московский "Спартак" располагается на третьей строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 37-ю набранными очками. В 19-м туре чемпионата России красно-белые сыграют на своем поле с "Оренбургом", который занимает последнее место.
Команда Деяна Станковича вылетела из верхней сетки розыгрыша Кубка России, уступив в двухматчевом противостоянии "Ростову" с общим счетом 1:3. В четвертьфинале Пути регионов Кубка России красно-белые сыграют на выезде с тольяттинским "Акроном".
Кечинов: назначение Кахигао говорит о том, что пока руководство красно-белых смотрит в сторону легионеров
Фото: ФК "Спартак"