Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Фулхэм
17:00
ИпсвичНе начат
Ливерпуль
19:30
Манчестер ЮнайтедНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Монца
1 - 2 1 2
Кальяри2 тайм
Лечче
17:00
ДженоаНе начат
Торино
20:00
ПармаНе начат
Рома
22:45
ЛациоНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Анже
17:00
БрестНе начат
Ланс
17:00
ТулузаНе начат
Страсбург
17:00
ОсерНе начат
Марсель
22:45
ГаврНе начат

Суперкубок Франции

ПСЖ
19:30
МонакоНе начат

Кечинов: назначение Кахигао говорит о том, что пока руководство красно-белых смотрит в сторону легионеров

Экс-игрок "Спартака" Валерий Кечинов высказался о Франсисе Кахигао.
Фото: ФК "Спартак"
"Назначение Кахигао спортивным директором "Спартака" говорит о том, что пока руководство красно-белых смотрит в сторону легионеров, то есть, делается ставка на иностранцев. Поэтому и пригласили испанского специалиста с надеждой на то, что он сюда привезет хороших футболистов из-за границы.

Я все-таки думал, что в клубе захотят сделать крен в сторону российских игроков, но пока, как мы видим, этого не будет", - цитирует Кечинова "РБ Спорт".

Напомним, что в ноябре московский "Спартак" объявил об уходе с поста спортивного директора Томаша Амарала, на этой неделе красно-белые объявили о назначении на эту должность Франсиса Кахигао. Ранее функционер работал главой отдела международного скаутинга в "Арсенале", последним местом работы Кахигао был турецкий "Галатасарай".

После 18-ти сыгранных туров московский "Спартак" располагается на третьей строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 37-ю набранными очками. В 19-м туре чемпионата России красно-белые сыграют на своем поле с "Оренбургом", который занимает последнее место.

Команда Деяна Станковича вылетела из верхней сетки розыгрыша Кубка России, уступив в двухматчевом противостоянии "Ростову" с общим счетом 1:3. В четвертьфинале Пути регионов Кубка России красно-белые сыграют на выезде с тольяттинским "Акроном".

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится