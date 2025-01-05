По информации источника, полузащитник ЦСКА Миралем Пьянич принял решение завершить свою карьеру в армейском клубе, который станет для него последним этапом в спортивном пути. Слухи о его возможном переходе в кипрский «Арис» были опровергнуты как недостоверные.
Пьянич присоединился к ЦСКА в сентябре 2024 года на правах свободного агента. Его последним клубом был «Шарджа» из ОАЭ. Контракт 33-летнего футболиста с ЦСКА рассчитан до июня 2025 года. С момента перехода Пьянич провёл 11 матчей за ЦСКА, в которых отметился одной голевой передачей.
Ранее в своей карьере он выступал за такие известные клубы, как «Ювентус», «Барселона» и «Рома». Его трансфер в «Барселону» в 2020 году стоил 60 миллионов евро.
В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги ЦСКА занимает шестое место, имея в своём активе 31 очко.
Источник: "ВсеПроСпорт"
Источник: Пьянич намерен завершить карьеру в ЦСКА
Боснийский полузащитник Миралем Пьянич планирует закончить с футболом после периода выступлений за московский ЦСКА.
Фото: ФК ЦСКА