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Источник: Пьянич намерен завершить карьеру в ЦСКА

Боснийский полузащитник Миралем Пьянич планирует закончить с футболом после периода выступлений за московский ЦСКА.
Фото: ФК ЦСКА
По информации источника, полузащитник ЦСКА Миралем Пьянич принял решение завершить свою карьеру в армейском клубе, который станет для него последним этапом в спортивном пути. Слухи о его возможном переходе в кипрский «Арис» были опровергнуты как недостоверные.

Пьянич присоединился к ЦСКА в сентябре 2024 года на правах свободного агента. Его последним клубом был «Шарджа» из ОАЭ. Контракт 33-летнего футболиста с ЦСКА рассчитан до июня 2025 года. С момента перехода Пьянич провёл 11 матчей за ЦСКА, в которых отметился одной голевой передачей.

Ранее в своей карьере он выступал за такие известные клубы, как «Ювентус», «Барселона» и «Рома». Его трансфер в «Барселону» в 2020 году стоил 60 миллионов евро.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги ЦСКА занимает шестое место, имея в своём активе 31 очко.


Источник: "ВсеПроСпорт"





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