"Было бы странно, если бы после такого промежутка ему кто-то гарантировал бы место на поле. Это было бы как минимум неправильно. Свое право выходить в составе надо завоевывать. А сейчас команда и так на ходу", - приводит слова Граната "Евро-Футбол.Ру".
Ранее в СМИ появилась информация, что 33-летний нидерландский атакующий полузащитник Квинси Промес в ближайшее время может вернуться в Россию из ОАЭ, где он в настоящее время находится под подпиской о невыезде из-за рассмотрения запроса прокуратуры Нидерландов об экстрадиции футболиста на родину. Голландец ранее в чемпионате России выступал в составе московского "Спартака" (на протяжении 2014-2018 и 2021-2024 гг.).
Гранат: Промесу придётся завоёвывать своё право выходить в составе "Спартака"
Бывший игрок сборной России Владимир Гранат поделился своим мнением, будет ли полузащитнику Квинси Промесу гарантировано место в составе "Спартака" в случае его возвращения в команду.
Фото: ФК "Спартак"