"Как было подтверждено ранее, Нидерланды подали запрос на экстрадицию Квинси Промеса. Однако на данный момент мы не можем углубляться в этот вопрос, поскольку он находится на рассмотрении суда в Дубае. Мы благоразумно воздерживаемся от обсуждения домыслов и слухов и ожидаем судебного разбирательства в Дубае", - приводит слова представителя пресс-службы прокуратуры Амстердама "СЭ".
С февраля 2024 года нидерландский футболист Квинси Промес находится на территории Объединённых Арабских Эмиратов, так как в его отношении местными правоохранительными и судебными органами рассматривается запрос прокуратуры Нидерландов о его экстрадиции на родину, где против него судом вынесены обвинительные приговоры по двум уголовным делам.
При этом по последней информации, которая появилась в СМИ, Промес в ближайшее время может вернуться в Россию и возобновить своё выступление за московский "Спартак", за который выступал в 2014-2018 гг. и в 2021-2024 гг.
"Ожидаем суда в Дубае". В прокуратуре Амстердама отреагировали на возможное возвращение Промеса в Россию
Пресс-служба прокуратуры Амстердама отреагировала на информацию о возможном возвращении в Россию нидерландского футболиста Квинси Промеса.
Фото: ФК "Спартак"