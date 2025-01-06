"В последнее время было не до мыслей о работе. Происшествия в семье, в том числе и трагические. Но сейчас мы работаем, смотрим, занимаемся аналитикой. Не вижу смысла рассказывать о конкретных предложениях от команд: всё это любит тишину. Но мне, как и любому тренеру, хочется получить новый вызов и бороться за высокие места", - цитирует Федотова "Чемпионат".
Напомним, что в июне Владимир Федотов покинул московский ЦСКА после двух лет работы в клубе, место российского специалиста занял сербский тренер Марко Николич, ранее работавший в московском "Локомотиве". После 18-ти сыгранных туров московский ЦСКА располагается на шестой строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 31-м набранным очком.
Ранее Владимир Федотов работал в екатеринбургском "Урале", "Оренбурге" и "Сочи". Под руководством Федотова московский ЦСКА стал обладателем Кубка России по итогам сезона-2022/2023. Также Федотов является победителем первенства ФНЛ с "Оренбургом".
Владимир Федотов высказался об отсутствии работы после ухода из московского ЦСКА
Российский тренер Владимир Федотов высказался об отсутствии работы.
Фото: ПФК ЦСКА