- Кого бы назвал лучшим игроком РПЛ по итогам первой половины сезона? Я бы выбрал своего коллегу. Пусть будет Латышонок. И вторым хотел бы назвать Станислава Агкацева. Они были "котами в мешке", которые не сыграли ни сезона в РПЛ от звонка до звонка. Сейчас они подтверждают свой уровень. Ребятам большое уважение.
Евгений Латышонок перешел в "Зенит" из "Балтики" минувшим летом. На счету 26-летнего вратаря 15 матчей за сине-бело-голубых в чемпионате России, в которых он пропустил всего 7 мячей и в 10 играх оставил свои ворота в неприкосновенности.
Голкипер "Краснодара" Станислав Агкацев стал первым номером команды после ухода Матвея Сафонова в "ПСЖ". В нынешнем сезоне 22-летний футболист провел за "быков" 18 матчей в российской Премьер-лиге, пропустил 12 голов и 10 раз остался "сухим". Также в активе вратаря сборной России две игры на ноль в двух встречах Кубка России.
Источник: "Матч ТВ"
"Они были "котами в мешке". Песьяков назвал лучших игроков РПЛ в первой части сезона
Вратарь "Крыльев Советов" Сергей Песьяков рассказал, кто по его мнению лучший футболист осенней части сезона в РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"