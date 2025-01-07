"Венгрия и премьер?министр Виктор Орбан всегда были последовательны в своем отношении к России! Венгрия может подать всем пример, сыграв со сборной России в Будапеште. Главное, чтобы с визами для российских футболистов не было проблем", - цитирует Журову "РБ Спорт".
Ранее генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов заявил, что сборная России может провести товарищеский матч с национальной командой Венгрии в 2026 году.
Сборная России отстранена от международных соревнований с февраля 2022 года. В 2024 году национальная команда России провела пять товарищеских матчей и одержала пять сухих побед. В ноябре подопечные Валерия Карпина разгромили сборную Брунея со счетом 11:0. Эта победа стала самой крупной в истории сборной России.
Журова: Венгрия может подать всем пример, сыграв со сборной России в Будапеште
Депутат Госдумы Светлана Журова высказалась о возможном матче сборной России с Венгрией.
Фото: РФС