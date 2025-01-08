"Виза готова, скоро Фаваз прилетит в Россию. С документами никаких проблем не возникло", - цитирует Селюка "РБ Спорт".
Ранее сообщалось, что полузащитник АПОЭЛа Фаваз Абдуллахи в ближайшее время перейдет в подмосковные "Химки". В текущем сезоне полузащитник провел во всех турнирах за "Гомель" 13 матчей и отметился 2-мя забитыми мячами и 2-мя голевыми передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 21-летнего игрока в 250 тысяч евро.
Агент Абдуллахи: виза готова, скоро Фаваз прилетит в Россию
Футбольный агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы полузащитника АПОЭЛа Фаваза Абдуллахи, заявил, что его клиент скоро прибудет в Россию.
Фото: ФК "Гомель"