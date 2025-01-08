Матчи Скрыть

Суперкубок Испании

Новости
Реал Мадрид
22:00
МальоркаНе начат

Шикунов: Тавареш не нужен "Спартаку", от него сразу же избавятся

Экс-спортивный директор "Спартака" Александр Шикунов считает, что защитник Томаш Тавареш покинет стан красно-белых.
Фото: Матч ТВ
Ранее появилась информация, что Тавареш, выступающий за ЛАСК на правах аренды, больше не входит в планы австрийского клуба и может вернуться в "Спартак" этой зимой.

- Футбольная карьера Тавареша пошла на спад после травмы крестообразных связок. Я не знаю, какая у него сейчас ситуация, но у него не идёт. Конечно, Тавареш не нужен "Спартаку", от него сразу же избавятся, ведь нужно освобождать легионерские места, - передает слова Шикунова "Чемпионат".

Тавареш пополнил состав "Спартака" в январе 2023 года. В общей сложности 23-летний португалец провел за столичный клуб 22 матча во всех турнирах, забил один гол и один раз ассистировал партнеру.

В этом сезоне Тавареш в составе ЛАСКА выходил на поле всего в трех поединках, в которых не смог забить или отметиться голевыми передачами.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 3
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится