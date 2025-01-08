Ранее в СМИ была информация, что футболист в зимнее межсезонье покинет стан красно-белых, в его услугах заинтересован бразильский клуб "Баия".
- Это неудачное приобретение, тут не может быть двух мнений. Я не сомневаюсь в его мастерстве, он умеет играть в футбол. Но Жозе приехал абсолютно немотивированным. Конечно, "Спартаку" нужно избавляться от него, - сказал Мор в эфире "Матч ТВ".
Виллиан пополнил состав "Спартака" летом 2024 года и заключил с клубом трудовой договор на два сезона. В текущем сезоне Жозе выходил на поле в 13 матчах во всех турнирах, в которых один раз поразил ворота соперника.
"Спартак" в текущем сезоне РПЛ в 18 турах набрал 37 очков и идет на третьей строчке в турнирной таблице. Лидирует в чемпионате России "Краснодар", у которого на два балла больше.
Мор: конечно, "Спартаку" нужно избавляться от Виллиана Жозе
Бывший футболист столичного "Спартака" Эдуард Мор высказался о возможном скором уходе из команды форварда Виллиана Жозе.
Фото: ФК "Спартак"