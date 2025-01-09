"Конечно, уход Виллиана Жозе не будет потерей для "Спартака". Может быть, он неплохой футболист, но, возможно, попал в какую-то колею. Где-то тренер не доверяет, не прошла адаптация. Уже в другой команде он может раскрыться, ведь тренер будет больше ему доверять. Это немаловажный фактор", - цитирует Деменко "Чемпионат".
Ранее в СМИ появилась информация, что нападающий московского "Спартака" Виллиан Жозе в ближайшее время перейдет в бразильскую "Баию".
Нападающий перешел в московский "Спартак" из испанского "Реал Бетиса" в летнее трансферное окно за 2 миллиона евро. Форвард провел за красно-белых во всех турнирах 13 матчей и отметился 1-м забитым мячом. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 33-летнего игрока в 2 миллиона евро, контракт нападающего с клубом рассчитан до лета 2026 года.
Деменко: уход Виллиана Жозе не будет потерей для "Спартака"
Бывший российский футболист Максим Деменко высказался о возможном уходе Виллиана Жозе из "Спартака".
Фото: ФК "Спартак"