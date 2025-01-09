"Локомотиву" зимой нужно купить 3-4 топ-игрока, чтобы бороться за чемпионство в РПЛ. Железнодорожникам стоит приобрести забивного нападающего, атакующего полузащитника и центрального защитника. Но весь вопрос заключается в финансовых возможностях красно-зеленых", - цитирует Булыкина "РБ Спорт".
После 18-ти сыгранных туров московский "Локомотив" располагается на пятой строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 35-ю набранными очками в своем активе. В 19-м туре чемпионата России команда Михаила Галактионова сыграет на выезде с махачкалинским "Динамо".
Напомним, что "железнодорожники" уступили московскому "Динамо" в двухматчевом противостоянии в четвертьфинале Пути РПЛ Кубка России и сыграют с махачкалинским "Динамо" в четвертьфинале нижней сетки турнира.
Булыкин: "Локомотиву" зимой нужно купить 3-4 топ-игрока, чтобы бороться за чемпионство в РПЛ
Экс-игрок сборной России Дмитрий Булыкин рассказал, кого нужно подписать "Локомотиву" в зимнее трансферное окно, чтобы команда боролась за чемпионство в РПЛ.
Фото: РФС