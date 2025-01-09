Сообщается, что решение об этом назначении будет принято на совете директоров футбольного клуба, который запланирован на 10 января. В настоящее время пост председателя совета директоров занимает научный руководитель Института экономики и управления Самарского университета Габибулла Хасаев.
По итогам первой части текущего сезона Российской Премьер-Лиги "Крылья Советов", набрав 18 очков, располагаются на 10 месте в турнирной таблице. При этом волжане на стадии группового этапа Пути РПЛ прекратили своё участие в розыгрыше Кубка России.
Источник: "РБК Спорт"
"РБК Спорт": председателем совета директоров "Крыльев Советов" станет вице-губернатор Самарской области
По информации СМИ, должность председателя совета директоров самарского футбольного клуба "Крылья Советов" займёт вице-губернатор Самарской области Дмитрий Яковлев.
Фото: телеграм-канал Вячеслава Федорищева