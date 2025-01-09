"Луис отклонил предложение "Гвадалахары", он счастлив в "Динамо", приводит слова Курти "Евро-Футбол.Ру".
Луис Чавес выступает в "Динамо" с августа 2023 года. Его действующее соглашение с клубом рассчитано на срок до конца сезона-2026/27. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 28-летнего футболиста в 9 млн евро.
В текущем сезоне мексиканский полузащитник в составе бело-голубых в общей сложности принял участие в 18 официальных матчах, в которых забил 2 гола, отдал 2 голевые передачи, получил 1 желтую карточку.
Агент Чавеса рассказал об ответе на предложение мексиканского клуба о переходе из "Динамо"
Клаудио Курти, агент полузащитника московского "Динамо" Луиса Чавеса, высказался о предложении мексиканского клуба "Гвадалахара" о переходе его клиента.
Фото: ФК "Динамо" Москва