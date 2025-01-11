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Рахимич: Пьянич не ожидал, что РПЛ - такой хороший чемпионат

Экс-футболист московского ЦСКА Элвир Рахимич рассказал о впечатлениях боснийского полузащитника Миралема Пьянича от выступлений в "армейском" клубе.
Фото: ПФК ЦСКА
"Пьянич очень доволен ЦСКА: как его встретили в команде, работой клуба. Миралем очень доволен Москвой, ему очень нравится город. Пьянич говорит, что не ожидал, что в России чемпионат такой хороший. У каждой команды есть интересные футболисты высокого уровня", - приводит слова Рахимича "Чемпионат".

Миралем Пьянич стал игроком московского ЦСКА в сентябре 2024 года, когда боснийский полузащитник в статусе свободного агента подписал с "армейским" клубом контракт на срок до конца сезона-2024/25 с возможностью его продления на ещё один год.

В текущем сезоне 34-летний футболист в составе красно-белых в общей сложности принял участие в 11 официальных матчах, в которых отдал 1 голевую передачу и получил 2 жёлтые карточки.

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