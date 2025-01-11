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В "Пари НН" высказались о продлении контракта с Гоцуком

Генеральный директор "Пари НН" Даввид Мелик-Гусейнов рассказал о переговорах с Кириллом Гоцуком по новому контракту.
Фото: "Матч ТВ"
"Пока с Кириллом не было обсуждений по новому контракту. Давайте для начала дождемся сборов, а также решений тренерского штаба и самого Кирилла, чтобы потом переходить к обсуждению планов на будущее", - цитирует Мелик-Гусейнова "СЭ".

В текущем сезоне Кирилл Гоцук провел за "Пари НН" во всех турнирах 19 матчей и отметился двумя забитыми мячами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 32-летнего игрока в 750 тысяч евро, контракт защитника с клубом рассчитан до конца сезона-2024/2025.

После 18-ти сыгранных туров команда Виктора Гончаренко располагается на 12-й строчке в турнирной таблице российского чемпионата и имеет в своем активе 16 набранных очков.

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