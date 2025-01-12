"В "Локомотиве" правильный подход. Всем нужно его ценить. Нужно понимать, что это единственный клуб, который делает такую большую ставку не только на российских футболистов, но и на воспитанников своего клуба. Это уникальный случай. Команда сейчас идет в лидерах, а это доказывает, что "Локомотив" выбрал правильное направление", - цитирует Ротенберга "СЭ".
После 18-ти сыгранных туров московский "Локомотив" располагается на пятой строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 35-ю набранными очками. В 19-м туре чемпионата России команда Михаила Галактионова сыграет на выезде с махачкалинским "Динамо", которое занимает 11-е место в таблице с 17-ю очками в своем активе.
Напомним, что "железнодорожники" вылетели из Пути РПЛ Кубка России, уступив в двухматчевом противостоянии московскому "Динамо". "Локомотив" сыграет на выезде в четвертьфинале Пути регионов турнира с махачкалинским "Динамо".
Борис Ротенберг: "Локомотив" - единственный клуб, который делает такую большую ставку на воспитанников своего клуба
Заместитель генерального директора по развитию молодежного футбола "Локомотива" Борис Ротенберг высказался об игре команды в текущем сезоне.
Фото: ФК "Локомотив"