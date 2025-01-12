Матчи Скрыть

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Лас-Пальмас
16:00
ХетафеНе начат
Атлетико
18:15
ОсасунаНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Дженоа
14:30
ПармаНе начат
Венеция
17:00
ИнтерНе начат
Болонья
20:00
РомаНе начат
Наполи
22:45
ВеронаНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
РБ Лейпциг
17:30
ВердерНе начат
Аугсбург
19:30
ШтутгартНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Гавр
17:00
ЛансНе начат
Монпелье
19:15
АнжеНе начат
Тулуза
19:15
СтрасбургНе начат
ПСЖ
22:45
Сент-ЭтьенНе начат

Суперкубок Испании

Новости
Реал Мадрид
22:00
БарселонаНе начат

Борис Ротенберг: "Локомотив" - единственный клуб, который делает такую большую ставку на воспитанников своего клуба

Заместитель генерального директора по развитию молодежного футбола "Локомотива" Борис Ротенберг высказался об игре команды в текущем сезоне.
Фото: ФК "Локомотив"
"В "Локомотиве" правильный подход. Всем нужно его ценить. Нужно понимать, что это единственный клуб, который делает такую большую ставку не только на российских футболистов, но и на воспитанников своего клуба. Это уникальный случай. Команда сейчас идет в лидерах, а это доказывает, что "Локомотив" выбрал правильное направление", - цитирует Ротенберга "СЭ".

После 18-ти сыгранных туров московский "Локомотив" располагается на пятой строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 35-ю набранными очками. В 19-м туре чемпионата России команда Михаила Галактионова сыграет на выезде с махачкалинским "Динамо", которое занимает 11-е место в таблице с 17-ю очками в своем активе.

Напомним, что "железнодорожники" вылетели из Пути РПЛ Кубка России, уступив в двухматчевом противостоянии московскому "Динамо". "Локомотив" сыграет на выезде в четвертьфинале Пути регионов турнира с махачкалинским "Динамо".

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится