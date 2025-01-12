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Камоцци: назначение Кахигао – ошибка руководства "Спартака"

Франко Камоцци, экс-советник бывшего владельца "Спартака" Леонида Федуна, высказался о Франсисе Кахигао.
Фото: ФК "Спартак"
"Кахигао работал в "Арсенале"? Это ничего не значит. Я по-прежнему считаю, что назначение Кахигао – ошибка руководства "Спартака". Но решение уже принято, будем наблюдать", - цитирует Камоцци "РБ Спорт".

Напомним, что в январе московский "Спартак" объявил о назначении Франсиса Кахигао на пост спортивного директора клуба. Ранее спортивным директором красно-белых был Томаш Амарал, который покинул клуб в ноябре 2024 года.

После 18-ти сыгранных туров команда Деяна Станковича располагается на 3-й строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 37-ю набранными очками. В 19-м туре чемпионата России красно-белые сыграют на своем поле с "Оренбургом".

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