"Конечно, Гильермо будет говорить, что хочет вернуться! Он ведь нигде не нужен больше! Ради бога, пусть приезжает! Ведь в Москве для Абаскаля есть много разных нефутбольных вакансий. Так что, пожалуйста! Милости просим! Можно где-нибудь бухгалтером устроиться, таксистом стать. Главное, чтобы человек подальше от российского футбола держался", - заявил Мостовой.
Испанский тренер Гильермо Абаскаль возглавлял московский "Спартак" с июня 2022-го по апрель 2024-го года. Перед стартом текущего сезона Абаскаль возглавил испанскую "Гранаду", которая по итогам сезона 2023/24 вылетела из Ла Лиги. Во главе нового клуба Абаскаль провел 6 матчей, после чего был уволен.
Ранее испанский специалист заявил, что хотел бы вновь вернуться к работе в России.
Источник "РБ Спорт"
Мостовой - об Абаскале: ради бога, пусть приезжает! Бухгалтером устроится, таксистом. Главное - подальше от футбола
Бывший футболист "Спартака" Александр Мостовой поделился мнением о возможном возвращении экс-наставника красно-белых Гильермо Абаскаля в Россию.
Фото: Telegram-канал "Спартака"