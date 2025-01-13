"Краснодар" предложил за защитника "Ньюэллс" Анхело Мартино 1 млн евро. За игрока так же борется аргентинский "Расинг", чье предложение немного лучше россиян", — приводит слова неназванного источника Sport24.
Анхело Мартино выступает за "Ньюэллс Олд Бойз" с февраля 2023 года. Действующий контракт левого защитника с клубом рассчитан на срок до 31 декабря 2025 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 26-летнего футболиста в 1,3 млн евро. В сезоне-2024 Мартино в общей сложности принял участие в 37 официальных матчах, в которых сделал 4 голевые передачи, получил 14 жёлтых и 1 прямую красную карточки.
Sport24: "Краснодар" предложил за аргентинского защитника Анхело Мартино 1 млн евро
По информации СМИ, футбольный клуб "Краснодар" сделал предложение аргентинской команде "Ньюэллс Олд Бойз" о трансфере защитника Анхело Мартино за 1 млн евро.
Фото: FotoBaires