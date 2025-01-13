"Когда он только приехал, а команду тренировал Юран, встречи с ним были. Знаю, что он смотрит за нашими матчами, следит. Здорово, что в клубе есть такой человек. Он помогает нам своим опытом. Когда была первая встреча, у команды были неважные результаты. Он подсказал нам что-то, подбодрил и ребят, и тренерский штаб. Конечно, таких людей слушаешь внимательно и черпаешь у них что-то", - приводит слова Жигулёва "Евро-Футбол.Ру".
Олег Романцев в декабре 2023 года в нижегородском футбольном клубе "Пари НН" получил должность советника. Недавно было объявлено о том, что 71-летний специалист продлил контракт с волжанами на срок до конца 2025 года.
Олег Романцев знаменит по работе главным тренером московского "Спартака", с которым за период с 1989 по 2002 гг. девять раз выигрывал чемпионат страны, а также четырежды становился обладателем Кубка страны.
Хавбек "Пари НН" Жигулёв рассказал о том, как Олег Романцев участвует в жизни команды
Полузащитник "Пари НН" Илья Жигулёв рассказал о том, как в жизни нижегородского клуба участвует российский тренер Олег Романцев.
Фото: ФК "Пари НН"