"Я считаю, что неплохой состав у "Локомотива". Можно побороться за тройку. Тем более что чемпионат стал проще. Можно и с более слабым составом попадать в тройку. Сложно судить про Галактионова. Пока я не вижу ничего выдающего. Может, он себя ещё покажет", - приводит слова Смородской "Спорт День за Днем".
Михаил Галактионов занимает пост главного тренера московского "Локомотива" с ноября 2022 года. В текущем сезоне под его руководством "железнодорожники" в 18 турах Российской Премьер-Лиги набрали 35 очков, которые позволяют команде на данный момент занимать пятое место в турнирной таблице. Кроме того, красно-зеленые продолжают своё выступление в Кубке России: в марте им на стадии второго этапа Пути регионов им предстоит встреча с махачкалинским "Динамо".
Смородская - о тренере "Локомотива": не вижу у Галактионова ничего выдающего
Бывший президент московского "Локомотива" Ольга Смородская поделилась своим мнением о текущем составе "железнодорожников" и их наставнике Михаиле Галактионове.
Фото: ФК "Локомотив"