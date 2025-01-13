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Президент "Велеса" рассказал о возможном трансфере полузащитника его клуба в ЦСКА

Президент «Велеса» Евгений Шиленков рассказал, что московский ЦСКА не связывался с его клубом по поводу полузащитника Александра Шубина.
Фото: ФК "Велес"
«ЦСКА ко мне еще не приходил. Поэтому агенту виднее. Алан Дзагоев был на матчах. И другие скауты бывают достаточно часто. Разговоры всегда какие-то ведутся. Мы никогда не отказывались от общения. Но пока все готовятся к сезону в тех статусе и составах, в каких и были», — цитирует Шиленкова «РБ Спорт».

Напомним, что ранее агент Александра Шубина, игрока «Велеса», сообщал, что Алан Дзагоев проявляет интерес к футболисту с целью его возможного перехода в ЦСКА.

В текущем сезоне Александр Шубин провел 18 матчей за «Велес» во второй лиге, Дивизион А «Золото», забив 2 гола и отдав 3 результативные передачи. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2027 года. Согласно порталу Transfermarkt, рыночная стоимость Александра Шубина составляет 250 тысяч евро.

«Велес» занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 24 очка.

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