«Я считаю, что «Спартаку» не нужен Илич за 25 миллионов евро. Сейчас в центре поля у красно-белых постоянно играют Умяров, Мартинс, Пруцев, Литвинов, а также есть опытный Зобнин. Для нашего чемпионата достаточно этих футболистов.
Конечно, нет резона тратить большие деньги на легионеров без еврокубков. Нужно давать больше времени своим футболистам. Тот же Пруцев играет мало, хотя это футболист хорошего уровня. Есть Умяров, который сейчас ожил и выглядит очень прилично. Не вижу целесообразности покупать за огромные деньги игрока в центр поля», — цитирует Кечинова «Чемпионат».
Ранее сообщалось, что московский «Спартак» готов потратить около 25 миллионов евро на Ивана Илича из итальянского «Торино». Летом в сербском полузащитнике был заинтересован «Зенит», однако клубы не смогли прийти к соглашению.
В текущем сезоне 23-летний полузащитник провел 12 матчей в Серии А, в которых забил один гол. Согласно оценке портала Transfermarkt, текущая рыночная стоимость игрока составляет 18 миллионов евро. В июле 2023 года он перешел в «Торино» из «Вероны» за 16,5 миллионов. В начале своей карьеры он провел четыре года в академии «Манчестер Сити».
Валерий Кечинов рассказал, почему "Спартаку" не нужен Иван Илич
Экс-игрок «Спартака» Валерий Кечинов высказал свое мнение о слухах, связанных с возможным переходом полузащитника «Торино» Ивана Илича в московский клуб.
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