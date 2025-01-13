"Думаю, чемпионство другой команды больше пойдет на пользу российскому футболу, чем нет. Уже многие этого хотят — и диванные эксперты, и просто эксперты. Много людей, согласилось бы, что это пойдет на пользу российскому футболу", - приводит слова Кухарчука "РБ Спорт".
Петербургский 2Зенит" последние шесть сезонов становился чемпионом России. В текущем сезоне сине-бело-голубые после 18-го тура Российской Премьер-Лиги с 39-ю очками располагаются на втором месте в турнирной таблице, уступая "Краснодару" лишь по дополнительному показателю - результату личной встречи двух команд (в ней победили "быки" со счётом 2:0).
Кухарчук: чемпионство не "Зенита", а другой команды пойдет на пользу российскому футболу
Нападающий волгоградского "Ротора" Илья Кухарчук поделился своим мнением о том, какой итог текущего сезона РПЛ станет полезнее для российского футбола.
Фото: ФК "Зенит"