"Перед зимней паузой Тюкавин набрал хорошую форму, начал забивать. Но мы ждем от него большего, ждем стабильности в течение всего сезона. Можно забивать в начале сезона, а в концовке чемпионата решающие матчи провести тускло и не помочь команде добиться хорошего результата. В "Динамо" возлагают большие надежды на Тюкавина, это явный лидер команды сейчас. Надеюсь, он здорово проявит себя и во второй части сезона", - приводит слова Булыкина "ВсеПроСпорт".
22-летний центральный нападающий Константин Тюкавин в текущем сезоне в составе московского "Динамо" в общей сложности принял участие в 21 официальном матче, в котором ему удалось 8 раз поразить ворота соперников и 3 раза отдать партнерам по команде голевые передачи.
После 18-го тура Российской Премьер-Лиги "Динамо", набрав 35 очков, занимает четвёртое место в турнирной таблице - отставание от первого места составляет сейчас составляет 4 очка. Кроме того, бело-голубые продолжают своё участие в Кубке России, где весной они сыграют против московского ЦСКА.
"Клуб возлагает большие надежды". Булыкин назвал явного лидера московского "Динамо"
Бывший игрок сборной России Дмитрий Булыкин высказался о выступлении в текущем сезоне нападающего московского "Динамо" Константина Тюкавина.
Фото: ФК "Динамо" Москва