"Никто и не видел грани таланта Тавареша. Это же не Барези, не Ван Дейк, которых мы знаем, переход которых в "Спартак" все бы только приветствовали. Мы так и не узнали, кто такой Тавареш. Он ничего не сделал для "Спартака", просто качал денежки из клуба", - приводит слова Ловчева "ВсеПроСпорт".
15 января московский "Спартак" официально объявил о расторжении контракта с португальским защитником Томашем Таварешем по соглашению сторон. Красно-белые приобрели футболиста у португальской "Бенфики" в январе 2023 года за 2 млн евро. За это время в составе "Спартака" Тавареш принял участие в 22 официальных матчах, в которых забил 1 гол, отдал 1 голевую передачу.
Большую часть времени защитник пропустил из-за восстановления после полученной в июне 2023 г. травмы - разрыва крестообразной связки. А первую половину текущего сезона он провёл в составе австрийского клуба ЛАСК.
Ловчев: Тавареш ничего не сделал для "Спартака", просто качал денежки из клуба
Бывший игрок сборной СССР Евгений Ловчев поделился своим мнением об уходе из московского "Спартака" португальского защитника Томаша Тавареша.
Фото: ФК "Спартак"