«Я надеюсь, что вторую часть сезона мы проведём без травм. Хочется продолжать играть так же, как и первые полгода. Нужно постараться закончить чемпионат как можно выше», — заявил футболист «Чемпионату».
В этом сезоне 27-летний нападающий принял участие в 19 матчах во всех турнирах, забив 9 голов и отдав 4 результативные передачи.
Напомним, что в прошлом сезоне «Рубин» провёл свой первый сезон после возвращения из ФНЛ и занял восьмое место в Российской Премьер-Лиге, набрав 42 очка.
Перед зимним перерывом «Рубин» также находится на восьмой строчке турнирной таблицы РПЛ с 26 очками после 18 матчей. Первая игра после возобновления чемпионата состоится 1 марта на стадионе «Ахмат-Арена» против «Ахмата», который занимает 15-е место в чемпионате.
Мирлинд Даку рассказал о целях "Рубина" на оставшуюся часть сезона
Нападающий казанского «Рубина» Мирлинд Даку поделился ожиданиями от второй половины сезона-2024/2025 в РПЛ.
Фото: ФК "Рубин"