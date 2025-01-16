«Я не разговаривал с Бителло, ничего об этом не знаю. Надеюсь, что он не уйдет, потому что это очень важный игрок для «Динамо». Не думал ли я сам об уходе из «Динамо»? Нет. Я чувствую себя в клубе хорошо, я уже давно здесь, в Москве. Единственное, я бы хотел, чтобы в «Динамо» был еще один колумбиец. Надеюсь, что клуб привезёт соотечественника в Россию, чтобы он играл с нами в «Динамо»,— цитирует Карраскаля «Советский спорт».
Ранее сообщалось, что Бителло не приехал в расположение «Динамо» для прохождения медицинского осмотра.
Хорхе Карраскаль уже второй сезон выступает за московское «Динамо». В текущем чемпионате колумбийский полузащитник провёл 21 матч за свою команду во всех турнирах, забив 4 гола и отдав 3 результативные передачи.
После 18 туров «Динамо» занимает четвёртое место в Российской Премьер-Лиге, набрав 35 очков. Отрыв от лидирующего «Краснодара» составляет всего четыре очка.
Карраскаль выразил надежду, что Бителло останется в "Динамо"
Полузащитник московского «Динамо» Хорхе Карраскаль высказал свое мнение о слухах, касающихся возможного ухода Бителло из клуба.
Фото: ФК "Динамо"