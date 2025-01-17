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Дудиев: рано или поздно Игнашевич найдет команду. Был бы плохой тренер, мы бы с "Балтикой" в РПЛ не вышли

Экс-защитник "Балтики" Аслан Дудиев поделился мнением о тренерских качествах бывшего наставника команды Сергея Игнашевича.
Фото: официальный сайт "Балтики"
"Он очень требовательный. Рано или поздно у кого-то из тренеров что-то не пойдет, и Игнашевич попадет в команду. Был бы плохой тренер, мы бы с "Балтикой" задачу выхода в Премьер-Лигу не выполнили бы. У нас был 31 матч без поражений. Это говорит о том, что Игнашевич на правильном пути, и все у него будет хорошо. А то, что он серьезный, более закрытый, - это дело каждого. Тренер - это не друг, не товарищ. Самое главное, чтобы был результат, а остальное уже не важно", - поделился Дудиев.

Экс-защитник ЦСКА и сборной России Сергей Игнашевич завершил футбольную карьеру в июле 2018-го года. Тогда же он вошел в тренерский штаб второго состава "армейцев". Летом 2019-го года Игнашевич возглавил московское "Торпедо", где проработал до марта 2021-го года.

В октябре 2021-го Игнашевич возглавил "Балтику". С калининградской командой тренер пробился в РПЛ. В минувшем сезоне команда заняла 15-е место в турнирной таблице и покинула элитный дивизион, но добралась до финала Кубка России. Игнашевич покинул "Балтику" летом прошлого года и с тех пор остается без работы.

В первой части сезона ходили слухи о возможном назначении Сергея Игнашевича на пост главного тренера "Крыльев Советов". В самарском клубе, однако, приняли решение продолжить работу с действующим тренером Игорем Осинькиным.

Источник: "РБ Спорт"

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