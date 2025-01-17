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Колосков: клубам РПЛ нужны усиления, в том числе "Краснодару" и "Зениту". Пока мы видим тишину

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о работе российских клубов в период зимнего трансферного окна.
Фото: официальный сайт "Краснодара"
"Сейчас на трансферном рынке какое-то непонятное затишье. Ни одного серьёзного перехода, который мог бы усилить какую-то команду, так и не случилось. Это касается и пяти ведущих клубов. Непонятно, в чем причина такой политики. Но ясно, что всем нужно усиление, в том числе "Зениту" и "Краснодару". А пока мы видим тишину, - поделился Колосков.

По итогам первой части сезона "Краснодар" и "Зенит" возглавляют чемпионскую гонку РПЛ. В активе обеих команд по 39 набранных очков в 18-ти матчах. "Горожане" опережают действующих чемпионов страны по дополнительным показателям. Тройку лидеров замыкает московский "Спартак" с 37-ю очками.

По данным СМИ, "Краснодар" заинтересован в трансфере левого защитника Ангело Мартино из аргентинского "Ньюэллс Олд Бойз" и вингера "Ривер Плейт" Пабло Солари. "Зениту", в свою очередь, приписывают интерес к футболисту "Ботафого" Луису Энрике.

Источник: Metaratings

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