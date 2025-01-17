Сообщается, что московский "Локомотив" инициировал проведение лингвистической экспертизы опубликованного 12 ноября 2024 года интервью нападающего тольяттинского "Акрона" Артёмы Дзюбы телеканалу "Матч ТВ". По выраженному в письме мнению Российской Премьер-Лиги, в интервью 36-летнего форвард содержатся "высказывания предположительно оскорбительного характера в адрес отдельных работников футбольного клуба "Локомотив".
Напомним, в том интервью Дзюба вспомнил период своего пребывания в составе "железнодорожников" (с февраля 2023 года до мая 2024 года), а также отдельно высказался о генеральном директоре Владимире Леонченко и главном тренере Михаиле Галактионове.
Источник: "Матч ТВ"
"Матч ТВ": РПЛ обратилась в комитет по этике РФС из-за оскорблений Дзюбы в адрес работников "Локомотива"
По информации СМИ, 27 декабря РПЛ направила в РФС письмо с просьбой провести заседание комитета для обсуждения возможного нарушения Артёмом Дзюбой положений регламента по этике.
Фото: ФК "Локомотив"