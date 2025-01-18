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Гладилин: "Динамо" и "Крылья Советов" должны штрафовать Бителло и Мендеса

Бывший футболист Валерий Гладилин высказался о невозвращении после отпуска в "Динамо" полузащитника Бителло и в "Крылья Советов" защитника Виктора Мендеса.
Фото: ФК "Динамо"
- У футболистов есть контракты. Для начала "Динамо" и "Крылья" должны штрафовать игроков. Если это не вразумит их, тогда уже продавать. Существует множество вариантов воздействия, - передает слова Гладилина "Чемпионат".

"Динамо" по итогам 18 туров имеет в своей копилке 35 баллов и занимает четвертое место в турнирной таблице. После возобновления чемпионата бело-голубые в гостях сыграют с "Ростовом" в рамках 19-го тура РПЛ, встреча пройдет 2 марта, начало - в 19:30 мск.

"Крылья Советов" с 18 очками располагаются на десятой строчке в РПЛ. 1 марта самарский коллектив на выезде встретится с лидером чемпионата "Краснодаром", матч начнется в 19:30 мск.

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