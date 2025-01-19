"С Костей все в порядке, он уже в норме. Думаю, сегодня-завтра приступит к тренировкам в общей группе", - цитирует агента "РБ Спорт".
Ранее стало известно, что нападающий Константин Тюкавин пропускает тренировки команды на зимних сборах из за болезни. В текущем сезоне форвард провел во всех турнирах за бело-голубых 21 матч и отметился 8-ю забитыми мячами и 3-мя голевыми передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 22-летнего игрока в 16 миллионов евро.
Агент Тюкавина: сегодня-завтра Костя приступит к тренировкам
Футбольный агент Алексей Сафонов, представляющий интересы нападающего "Динамо" Константина Тюкавина, рассказал о состоянии своего клиента.
Фото: ФК "Динамо"