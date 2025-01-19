"Может ли Личка привести "Динамо" к чемпионству? Марцел — сильный тренер. Ему и команде нужны новые футболисты для достижения этой цели", - цитирует Пименова "РБ Спорт".
После 18-ти сыгранных туров московское "Динамо" располагается на четвертой строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 35-ю набранными очками. В 19-м туре чемпионата России бело-голубые сыграют на выезде с "Ростовом". Команда Марцела Лички сыграет с московским ЦСКА в полуфинале Пути РПЛ Кубка России. Действующим обладателем трофея является петербургский "Зенит".
По итогам сезона-2024/2025 московское "Динамо" стало бронзовым призером чемпионата России.
Пименов: Личка - сильный тренер, но ему нужны новые футболисты для борьбы за чемпионство в РПЛ
Экс-игрок сборной России Руслан Пименов высказался о работе Марцела Лички в "Динамо".
Фото: ФК "Динамо"