Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Эвертон
1 - 0 1 0
Тоттенхэм1 тайм
Манчестер Юнайтед
1 - 1 1 1
Брайтон1 тайм
Ноттингем Форест
1 - 0 1 0
Саутгемптон1 тайм
Ипсвич
19:30
Манчестер СитиНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Сельта
0 - 1 0 1
Атлетик2 тайм
Реал Мадрид
18:15
Лас-ПальмасНе начат
Осасуна
20:30
Райо ВальеканоНе начат
Валенсия
20:30
Реал СосьедадНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Фиорентина
1 - 1 1 1
ТориноЗавершен
Кальяри
0 - 0 0 0
Лечче1 тайм
Парма
0 - 1 0 1
Венеция1 тайм
Верона
20:00
ЛациоНе начат
Интер
22:45
ЭмполиНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Унион
17:30
МайнцНе начат
Вердер
19:30
АугсбургНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Сент-Этьен
0 - 1 0 1
Нант1 тайм
Анже
19:15
ОсерНе начат
Реймс
19:15
ГаврНе начат
Марсель
22:45
СтрасбургНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Ростов
3 - 2 3 2
РодинаЗавершен
Нижний Новгород
1 - 0 1 0
Раднички 19231 тайм
ЦСКА
2 - 1 2 1
АГМК1 тайм
Оренбург
0 - 0 0 0
Челябинск1 тайм

Пименов: Личка - сильный тренер, но ему нужны новые футболисты для борьбы за чемпионство в РПЛ

Экс-игрок сборной России Руслан Пименов высказался о работе Марцела Лички в "Динамо".
Фото: ФК "Динамо"
"Может ли Личка привести "Динамо" к чемпионству? Марцел — сильный тренер. Ему и команде нужны новые футболисты для достижения этой цели", - цитирует Пименова "РБ Спорт".

После 18-ти сыгранных туров московское "Динамо" располагается на четвертой строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 35-ю набранными очками. В 19-м туре чемпионата России бело-голубые сыграют на выезде с "Ростовом". Команда Марцела Лички сыграет с московским ЦСКА в полуфинале Пути РПЛ Кубка России. Действующим обладателем трофея является петербургский "Зенит".

По итогам сезона-2024/2025 московское "Динамо" стало бронзовым призером чемпионата России.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • -2
  • Не нравится