"Худший трансфер "Спартака" за последнее время? Однозначно, Шамар Николсон. Я просто не понимаю, как этот парень оказался в команде", - цитирует Камоцци "РБ Спорт".
В текущем сезоне Шамар Николсон провел за московский "Спартак" во всех турнирах 14 матчей и отметился 4-мя забитыми мячами и 2-мя результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 27-летнего игрока в 4 миллиона евро, контракт форварда с клубом рассчитан до лета 2026 года.
После 18-ти сыгранных туров красно-белые располагаются на третьей строчке в турнирной таблице чемпионата России с 37-ю набранными очками.
Камоцци: Николсон - худший трансфер "Спартака" за последнее время
Франко Камоцци, экс-советник бывшего владельца "Спартака" Леонида Федуна, назвал худший трансфер красно-белых за последнее время.
Фото: ФК "Спартак"