Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Эвертон
1 - 0 1 0
Тоттенхэм1 тайм
Манчестер Юнайтед
1 - 1 1 1
Брайтон1 тайм
Ноттингем Форест
1 - 0 1 0
Саутгемптон1 тайм
Ипсвич
19:30
Манчестер СитиНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Сельта
0 - 1 0 1
Атлетик2 тайм
Реал Мадрид
18:15
Лас-ПальмасНе начат
Осасуна
20:30
Райо ВальеканоНе начат
Валенсия
20:30
Реал СосьедадНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Фиорентина
1 - 1 1 1
ТориноЗавершен
Кальяри
0 - 0 0 0
Лечче1 тайм
Парма
0 - 1 0 1
Венеция1 тайм
Верона
20:00
ЛациоНе начат
Интер
22:45
ЭмполиНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Унион
17:30
МайнцНе начат
Вердер
19:30
АугсбургНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Сент-Этьен
0 - 1 0 1
Нант1 тайм
Анже
19:15
ОсерНе начат
Реймс
19:15
ГаврНе начат
Марсель
22:45
СтрасбургНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Ростов
3 - 2 3 2
РодинаЗавершен
Нижний Новгород
1 - 0 1 0
Раднички 19231 тайм
ЦСКА
2 - 1 2 1
АГМК1 тайм
Оренбург
0 - 0 0 0
Челябинск1 тайм

Камоцци: Николсон - худший трансфер "Спартака" за последнее время

Франко Камоцци, экс-советник бывшего владельца "Спартака" Леонида Федуна, назвал худший трансфер красно-белых за последнее время.
Фото: ФК "Спартак"
"Худший трансфер "Спартака" за последнее время? Однозначно, Шамар Николсон. Я просто не понимаю, как этот парень оказался в команде", - цитирует Камоцци "РБ Спорт".

В текущем сезоне Шамар Николсон провел за московский "Спартак" во всех турнирах 14 матчей и отметился 4-мя забитыми мячами и 2-мя результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 27-летнего игрока в 4 миллиона евро, контракт форварда с клубом рассчитан до лета 2026 года.

После 18-ти сыгранных туров красно-белые располагаются на третьей строчке в турнирной таблице чемпионата России с 37-ю набранными очками.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • -2
  • Не нравится