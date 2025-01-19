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Белоус: "Спартак" уже давно попрал те принципы и традиции, которые там заложил Николай Старостин

Спортивный менеджер Юрий Белоус высказался о возможном возвращении нападающего Квинси Промеса в «Спартак».
Фото: ФК "Спартак"
«Каждый клуб, даже если он топовый, хочет в межсезонье усилить несколько позиций. Так всегда бывает. Тому же «Спартаку» надо понять, вернется ли к ним Промес. «Спартак» уже давно попрал те принципы и традиции, которые там заложил Николай Петрович Старостин, те люди, которые «Спартак» создавали. Поэтому я не удивлюсь такому возвращению.

Другое дело, мы же не знаем, может, Промес все обдумал и встал на путь исправления. Каждому человеку, как говорится, надо дать шанс. Поэтому посмотрим, как все сложится. Футболист он хороший по меркам РПЛ», — цитирует Белоуса «РБ Спорт».

Напомним, что Промес был осуждён по делу о наркотиках и затем задержан в Дубае по запросу прокуратуры Нидерландов. Сейчас 33-летний голландец не может покинуть страну, пока не будет принято решение о его возможной экстрадиции. Он подписал контракт с местным клубом «Дубай Юнайтед», выступающим во втором дивизионе ОАЭ. За этот клуб он провёл уже 5 матчей, в которых забил 5 мячей.

Ранее Промес выступал за московский «Спартак» в период с 2014 по 2018 и с 2021 по 2024 год. В составе «Спартака» он становился чемпионом и обладателем Кубка России.

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