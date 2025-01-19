«У нас две тренировки в день. Считаю, что пока все хорошо. Мы справляемся со всеми нагрузками. Я поблагодарил Артема Шуманского за передачу, он проявил профессионализм. Он увидел, что я нахожусь в лучшей позиции, поэтому он принял правильное решение. Мы на этой неделе много работаем именно этим составом. У нас есть взаимопонимание. Думаю, что мне помогло это отличиться», — цитирует Койту «Матч ТВ».
Вчера, 19 января, ЦСКА провёл свой первый товарищеский матч на зимних сборах, встретившись с командой АГМК. В этом поединке армейцы одержали победу со счётом 4:1. В составе победителей голами отметились Кирилл Глебов, Иван Обляков, Секу Койта и Артём Шуманский.
Стоит отметить, что Секу Койта присоединился к ЦСКА летом на правах свободного агента. За полгода малийский вингер успел провести 20 матчей за команду во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал одну голевую передачу.
Секу Койта — о забитом мяче за ЦСКА в контрольном матче: поблагодарил Артема Шуманского за передачу
Вингер ЦСКА Секу Койта прокомментировал свою результативную игру в товарищеском матче с АГМК (4:1), отметив роль партнёра Артёма Шуманского.
Фото: ФК ЦСКА