«Я знаю Моста еще по «Зениту-2», он у меня там играл. Он игрок сборной в самом расцвете сил. По моему мнению, Мостовой в том возрасте, когда надо не просто играть, а быть лидером «Зенита», что у него получается во многих матчах. На месте Андрея я бы поставил цель — бороться за звание лучшего футболиста страны», — заявил Радимов в беседе с «Матч ТВ».
Андрей Мостовой является игроком «Зенита» с 2019 года. Он перешёл в этот клуб из «Химок» за 50 тысяч евро. По оценке портала Transfermarkt, текущая рыночная стоимость футболиста составляет 4 миллиона евро. Его контракт с «Зенитом» рассчитан до 30 июня 2027 года.
За время своего пребывания в «Зените» Мостовой принял участие в 160 матчах, в которых он забил 30 голов и отдал 15 результативных передач. Также он провёл 16 матчей за сборную России, где забил 3 мяча и отдал 2 голевые передачи.
Радимов: Мостовой может бороться за звание лучшего футболиста страны
Экс-игрок «Зенита» Владислав Радимов считает, что Андрей Мостовой имеет все шансы стать лучшим футболистом России.
Фото: ФК "Зенит"