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Агент полузащитника "Маккаби Хайфа" Джабер высказался о возможном переходе игрока в ЦСКА

Футбольный агент Шломи Бен Эзра, представляющий интересы полузащитника "Маккаби Хайфа" Махмуд Джабер, высказался о возможном переходе игрока в ЦСКА.
Фото: GETTY IMAGES
"Никто из московского ЦСКА нам не звонил. Конечно, это огромный клуб, мы бы хотели перейти туда. Если главный тренер клуба Марко Николич будет заинтересован в игроке, то должен сказать об этом спортивному директору", - цитирует агента "СЭ".

В текущем сезоне Махмуд Джабер провел за "Маккаби Хайфа" во всех турнирах 21 матч и отметился 2-мя голевыми передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего израильтянина в 2 миллиона евро, контракт полузащитника с клубом рассчитан до лета 2027 года.

После 18-ти сыгранных туров московский ЦСКА располагается на шестой строчке в турнирной таблице чемпионата России с 31-м набранным очком. В 19-м туре РПЛ команда Марко Николича сыграет на выезде с петербургским "Зенитом".

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